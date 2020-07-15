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İstanbul Bağcılar'da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın çıktı: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Bağcılar’da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

İstanbul Bağcılar’da gece vakti birbirine yakın çok sayıda iş yerinde yangın çıktı. Birçok adreste meydana gelen yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bağcılar'da birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı işyerinde yangın meydana geldi.
Bağcılar'da birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı işyerinde yangın meydana geldi.

Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde gece saat 02:00 sıralarında birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı iş yerinde yangın meydana geldi. Olayın polise bildirilmesi ile birlikte sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu birçok noktadaki yangın kontrol altına alındı.

İHA
İstanbul Bağcılar’da gece vakti birbirine yakın çok sayıda işyerinde yangın çıktı.

Gece yarısı korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, işyeri sahipleri ise neye uğradığına şaşırdı.

İHA
Birçok adreste meydana gelen yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

"Diğer dükkan sahipleri de akrabam"

Yangının çıktığı iş yeri sahiplerinden biri olan Mustafa Yaşar, ‘’Yangınla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birkaç yer de daha çıkmış, bizim iş yerimize 500 metre uzaklıkta. Diğer dükkanlarda bizimki gibi aynı şekilde züccaciye dükkanı. Diğer dükkan sahipleri de akrabam oluyor zaten’’ diye konuştu.

İHA
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Polisin olayla ilgili ilk incelemesine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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