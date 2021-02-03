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İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da yol çöktü tır mahsur kaldı

Adana'dan İstanbul'a 14 ton ipliğin getirildiği tır, Bağcılar'da çöken yolda mahsur kaldı. Sokak trafiğe tamamen kapanırken tır için uzun süre çekicinin gelmesi beklendi.

Haber Merkezi DHA
Tır, çöken yola saplandı.
Tır, çöken yola saplandı.

İstanbul'daki olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi 15. Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. Adana'dan İstanbul'a 14 ton ipliğin getirildiği 01 ACH 089 plakalı tır, Bağcılar Bağlar Mahallesi 15. Sokak'a geldiği sırada üzerinden geçtiği yol çöktü. Çöken yola saplanınca tır hareket edemez hale geldi ve sokak trafiğe tamamen kapandı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İplik yüklü tırın kaldırılması için uzun süre çekici gelmesi beklendi. Saatler sonra gelen çekici ile mahsur kalan tırbulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun çöken kısmı güvenlik şeridi ile kapatıldı.

DHA

Bölgede minibüs şoförlüğü yapan Dinçer Yurtsever, "Burası iki ayda bir çöküyor. İki parmak asfalt var. Doğru düzgün bir şey yapsınlar. Buradan servis, toplu taşıma geçiyor" dedi.

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