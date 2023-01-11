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İSTANBUL

İstanbul Bakırköy'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

İstanbul Bakırköy'de sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt dolu tanker, yoldan çıkarak devrildi. Tanker saatler süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Trafiğe kapatılan yollar açıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Bakırköyde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Bakırköy'de devrilen tanker kaldırıldı, yol trafiğe açıldı.

Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki Çetin Erçak idaresindeki 06 CGS 219 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarpıp devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DHA

Hafif yaralı sürücü Erçak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde önlem alan ekipler, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

DHA

Tankerdeki LPG başka bir tankere aktarılırken, devrilen araç yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'ndekiztrafik akışı normale döndü.

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