İstanbul Bakırköy'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izi: Ailesi sis perdesinin aralanmasını istiyor

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin 29 Mart 2009'daki şüpheli ölümüne ilişkin belirsizliklerin giderilmesini beklediklerini belirtti. Ekici "Helikopterin özellikle kalkıştan sonra aletli uçuş yapması gerekirken yapmaması, radar kayıtlarında helikopterin görünmemesi ilginçlikler ve tuhaflıkların başında gelmektedir. FETÖ elebaşının, Muhsin Başkan'ın şehadetinden 2-3 gün sonra yapmış olduğu açıklamada, 'eğer emirlere uymazsanız bir perşembe günü ölür, cenazenize bir cuma günü ulaşılır' demiş olması ve cenazenin de cuma günü bulunması ilginç ve şu ana kadar çözmüş olduğumuz bir olay değildir" açıklamasında bulundu.