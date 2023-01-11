İstanbul Bakırköy'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki Çetin Erçak idaresindeki 06 CGS 219 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarpıp devrildi.
Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı sürücü Erçak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde önlem alan ekipler, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.
Tankerdeki LPG başka bir tankere aktarılırken, devrilen araç yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'ndekiztrafik akışı normale döndü.