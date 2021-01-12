Gündem İstanbul barajlarından güzel haber Doluluk oranı artıyor, 12 günlük su artışı yaşandı
İSTANBUL

İstanbul barajlarından güzel haber: Doluluk oranı artıyor, 12 günlük su artışı yaşandı

İstanbul’da 3 gün boyunca etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan megakentlilere nefes aldırdı. Yağışların kente kazandırdığı su miktarı 12 güne çıktı. Barajlarda, cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul barajlarının doluluk oranları artıyor.
İstanbul barajlarının doluluk oranları artıyor.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.

İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Barajlarda doluluk oranı ne kadar arttı?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.

İstanbul için kar uyarısı: Perşembe günü yağması bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul için kar uyarısı: Perşembe günü yağması bekleniyor

İstanbul barajlarında son durum

Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:

Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.

İstanbul’da beklenen yağış gece boyunca devam etti
GÜNDEM
İstanbul’da beklenen yağış gece boyunca devam etti

İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:

Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.

İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı: İBB sadece seyrediyor!
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İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı: İBB sadece seyrediyor!

Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü.

  • İSKİ'nin yıllık ortalama baraj verilerinde ise geçen yıl Ocak ayında doluluk oranları ortalama 36,67 iken bu yıl 22,10 olarak kaydedildi.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Yüzde 35'e düştü
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi’nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.
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İstanbul’un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sazlıdere Barajı’nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.
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Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: ”Ömerli 52.14, Pabuçdere 8.19, B. Çekmece 18.12, Alibey 21.28, Terkos 37.12, Kazandere 4.09, Elmalı 30.20, Darlık 66.71, Istrancalar 23.25
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İstanbul’da susuzluk alarmı: Yüzde 35'e düştü
İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi.

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