İstanbul barajlarından güzel haber: Doluluk oranı artıyor, 12 günlük su artışı yaşandı
İstanbul’da 3 gün boyunca etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan megakentlilere nefes aldırdı. Yağışların kente kazandırdığı su miktarı 12 güne çıktı. Barajlarda, cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.
Barajlarda doluluk oranı ne kadar arttı?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.
İstanbul barajlarında son durum
Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.
İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:
Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.
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Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü.
İSKİ'nin yıllık ortalama baraj verilerinde ise geçen yıl Ocak ayında doluluk oranları ortalama 36,67 iken bu yıl 22,10 olarak kaydedildi.