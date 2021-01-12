İstanbul barajlarından güzel haber: Doluluk oranı artıyor, 12 günlük su artışı yaşandı

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.

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Barajlarda doluluk oranı ne kadar arttı?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.

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İstanbul barajlarında son durum

Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

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İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:

Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.

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İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:

Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.

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Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü.

İSKİ'nin yıllık ortalama baraj verilerinde ise geçen yıl Ocak ayında doluluk oranları ortalama 36,67 iken bu yıl 22,10 olarak kaydedildi.