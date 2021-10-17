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İSTANBUL

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

İstanbul Barosu'nun yeni yönetimini belirlemek için bugün seçim yapıldı. Seçimi yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Barosu Başkanlığını yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
Mehmet Durakoğlu

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun ikinci günü oy verme işlemi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplam 131 sandığın kurulduğu merkezde, İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukat seçmen olarak yer aldı.

Seçimi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu kazandı.

7 ADAY YARIŞTI

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarıştı.

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