İstanbul Barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu

Zeynep Küçük "Baromuz LGBT Propagandasına alet olamaz. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü yani yarın, sözde Onur Haftası bahanesiyle, tam gün sürecek bir LGBT paneli yapacaktır. Panel programından anlaşılmaktadır ki, batı merkezli LGBT ideolojisinin bilim dışı teorilerinin hukuka sokulması planlanmaktadır. Dahası, 'toplumsal cinsiyet', 'cinsel yönelim' ifadelerinin Anayasaya yerleştirilmesini savunan ve Türk Medeni Kanunu’nun eşcinsel evlilikleri de kapsayacak şeklinde değiştirilmesini talep eden foncu LGBT derneklerinin yöneticileri, panelin konuşmacıları arasındadır. Bizler ise, bugün burada emperyalizmin LGBT adı altında doğal cinsiyet dışındaki dayatmalarına karşı çıkmak ve bütün insanlığı hedef alan, insanı kendine yabancılaştıran bu küresel baskıya alet olmaması için Baromuzu uyarmak üzere toplandık" dedi.

Zeynep Küçük "Bugün buradan, LGBT ve sözde 'haklarının savunuculuğunun' emperyalist bir dayatma olduğunu haykırıyoruz, insan hakları kandırmacasına meydan okuyoruz, insanın ve insanlığın nasıl savunulacağını gösteriyoruz. Bizler kadın ve erkeğiz. Çocuklarımıza anne ve babayız. Panel programınıza aldığınız 'kuir teori' denen zırvayı reddediyoruz. Özgürlükler ve haklar maskesiyle, cinsiyetsizliği savunmanıza müsaade etmiyoruz. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Bu saldırının aracı olan ve 24 Haziran Tarihinde 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' adı altında bu propaganda faaliyeti planlayan İstanbul Barosunu uyarıyoruz. LGBT’nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir. Baromuz milli ve bilimden yana tavır almalı, küresel saldırıları göğüslemeli ve ivedilikle LGBT propaganda ve örgütlenmesini engellemeye yönelik bir yasa tasarısı için çalışmalıdır" diye konuştu.