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İstanbul barosundan İsveç'teki alçak saldırıya ilişin açıklama: Bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret suçudur

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırıya ilişkin İstanbul 2 No'lu Barosu avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı basın açıklamasında, "Kitabımıza karşı İsveç'te yapılan saldırı eylemi, İsveç hukukuna göre suçtur. Türkiye'deki mevzuata göre suçtur. İsveç'in de bağlı olduğu Avrupa müktesebatına göre suçtur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ifade özgürlüğü kapsamına girmez

15:41 . 23/01/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul barosundan İsveç tepkisi

İstanbul barosundan İsveç tepkisi

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve üyeler İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Aksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Avukat Haydar Ali Yıldız, İstanbul 2 No'lu Barosu avukatları da katıldı.

"BÜTÜN İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ NEFRET VE İNSANLIK SUÇUDUR"

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı basın açıklamasında, "Kitabımıza karşı İsveç'te yapılan saldırı eylemi, İsveç hukukuna göre suçtur. Türkiye'deki mevzuata göre suçtur. İsveç'in de bağlı olduğu Avrupa müktesebatına göre suçtur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ifade özgürlüğü kapsamına girmez. Yani AİHS'ne göre de suçtur. Bu ırkçı, provokatif, kirli suç eylemi yalnız İsveç'in değil, bütün dünyanın güvenliğini, kamu düzenini bozmayı hedefleyen ve bu potansiyele sahip bir suçtur. Bu suç dinlere karşı hakareti normalleştirme çabası nedeniyle de bütün dinlere, her dinin mensubuna ve bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret ve insanlık suçudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul 2 No'lu Barosu olarak milletimizin vicdanının sesi ve temsilcisi olarak, dünya kamu düzenini bozmaya yönelik bu kirli suç eyleminin faillerinin ve azmettiricilerinin hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacağımızı buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından grup adliyeye girerek suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.


#istanbul barosu
#isveç
#Kuran-ı Kerim
#açıklama
1 saat önce
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İstanbul barosundan İsveç'teki alçak saldırıya ilişin açıklama: Bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret suçudur
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