Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene tokat atan saldırgan yakalandı

Beşiktaş'taki olay 12 Kasım'da Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi'nde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E., yolda yürürken ressamlık yaptığı öğrenilen Berrak K.'nın yumruklu saldırısına uğradı.

OYNAT 01:49 Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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Öğretmen Ş.N.E. şikayetçi oldu

Olayın ardından Ş.N.E., yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsına başörtülü olduğundan ötürü attığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Saldırganın ressam olduğu öğrenildi.

Bir çok ulaşım aracı değiştirmiş

Gidiş istikametine göre güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiğini tespit etti. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliyi Büyükçekmece'de yakaladı. Saldırgan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tahkikat başlattı.