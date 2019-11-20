Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene tokat atan saldırgan yakalandı

Beşiktaş'taki olay 12 Kasım'da Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi'nde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E., yolda yürürken ressamlık yaptığı öğrenilen Berrak K.'nın yumruklu saldırısına uğradı.
Öğretmen Ş.N.E. şikayetçi oldu
Olayın ardından Ş.N.E., yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsına başörtülü olduğundan ötürü attığını beyan ederek şikayetçi oldu.
Bir çok ulaşım aracı değiştirmiş
Gidiş istikametine göre güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiğini tespit etti. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliyi Büyükçekmece'de yakaladı. Saldırgan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tahkikat başlattı.