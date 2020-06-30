İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde kapatıldı

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Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı: Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin aynaları içerisinden eroin maddesi ele geçirildi. E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.