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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde kapatıldı - Son dakika haberleri

İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Araç yangını nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Araç yangını nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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