İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde kapatıldı

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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