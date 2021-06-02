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İSTANBUL

Beyoğlu’nda korkutan yangın: Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Beyoğlu’nda iki katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul ​​Beyoğlu’nda korkutan yangın: Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı ​
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı

İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 6 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
FOTOĞRAF 6
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Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 107’nci kilometresinde meydana geldi.
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İddiaya göre, Diyarbakır’dan yeni satın aldıkları 21 ABA 684 plakalı Wolkswagen marka araçla memleketine giden Emre ile Zekeriya Karalı kardeşler, bir anlık dikkatsizlik sonucu önlerinde seyir halinde olan 03 VR 744 plakalı tıra arkadan çarptı.
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Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, şoför Zekeriya Karalı araçta sıkıştı.
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Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır şoförü Sadık Kaya kazada yara almazken, araçta sıkışan Zekeriya Karalı’yı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile kent merkezindeki hastanelere sevk etti.
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Kazanın ardından otoyoldaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan ve yeni alındığı öğrenilen bir otomobil, önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yanındaki kardeşi ise hafif yaralandı.


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