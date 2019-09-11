Gündem Beyoğlunda okul servisi denetimlerinde şaşırtan görüntü
İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda okul servisi denetimlerinde şaşırtan görüntü

Beyoğlu'nda okul servisi denetimlerinde şaşırtan görüntü

İstanbul Beyoğlu'nda servis araçlarına denetim yapan polis ekipleri bir 20 kişilik bir serviste 30 öğrenci olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerinin bazılarının da ayakta yolculuk yaptığı gören ekipler evrakları da eksik olan servise cezai işlem yaptı. Serviste bulunan öğrencilerden biri, "Geçen seneden beri böyle. 30 kişi falan gidiyoruz. Bazen ikili koltukları üçlüyoruz. Arkadaki 4 koltuğu 5’liyoruz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yaklaşık 20 kişilik servise, 30 öğrencinin bindiği görüldü.
Yaklaşık 20 kişilik servise, 30 öğrencinin bindiği görüldü.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Güler Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde servis denetimi yaptı.

Denetime, Çocuk Şube, Trafik Şube ekipleri ve Mobil Okul Timleri de katıldı. Okul servislerini duran ekipler, araçların evrak kontrolünü yaparak, taşımaya uygun olup olmadığına baktı. Denetim sırasında bir servis aracını durduran polis ekipleri gördükleri karşısında adeta şok geçirdi.

  • Yaklaşık 20 kişilik servise, 30 kişi bindiği ve öğrencilerinin bazılarının ayakta yolculuk yaptığı görüldü. Evrak kontrolü yapan polis ekipleri evraklarının da eksik olması üzerine cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine şoför yetkililerinde durumdan haberdar olduğunu söyleyip olay yerine yetkili kişiyi çağırdı.

"Geçen seneden beri böyle"

Serviste bulunan öğrencilerden biri, "Geçen seneden beri böyle. Geçen sene biraz rahattı ama bu sene beşinci sınıflarda katıldığı için biraz fazla oluyoruz. 30 kişi falan gidiyoruz. Bazen ikili koltukları üçlüyoruz. Arkadaki 4 koltuğu 5’liyoruz. Bazı kişiler ayakta gidiyor. Polisi görünce birkaç kişi öne sıkıştı” diye konuştu.

"Çocuklarımızı yolda mı bırakalım"

Servis yetkili ise, "Bu çocukların toplanması gerekiyor. Çocuklarımızı yolda mı bırakalım. Aile işe gidiyor. Çocuğu vermesi gerekiyor. Bunun için de sabah mecburen böyle bir durum oldu. İkinci aracım arıza yaptığından dolayı. Bu araba bu kadar dolu değildi. Bu sene yeni kayıtlar var. Yaz ayında bu araçların muayenesi yapıldı" diyerek kendisini savundu.

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GÜNDEM
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