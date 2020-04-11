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İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: İki polis yaralandı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişi polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Saldırıda yaralanan polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor.
Saldırıda yaralanan polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Beyoğlu'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı. Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O sırada olay yerine polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Kimliği henüz belli olmayan kişi kargaşada polisin silahını alarak sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Takviye gelen polis ekipleri kısa süre saldırgan ile çatıştıktan sonra saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Özel harekat polisleri de sevk edildi

Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

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