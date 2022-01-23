İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAF 15
Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.
Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
FOTOĞRAF 7
Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı, çığ ve tipiden dolayı kapanan yüzlerce kırsal mahalle yolu, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.
Kar yağışının ardından çığ düşmesi ile kapanan Behcesaray ilçesi Altındere Mahalle’ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolunda ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede 1 metreyi aşan kar kalınlığı, çığ ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi aştığı bölgede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Altı metre karda ekiplerin zorlu mücadelesi
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı kırsal mahalle yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.