İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı, çığ ve tipiden dolayı kapanan yüzlerce kırsal mahalle yolu, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.