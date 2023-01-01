İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

Beyoğlu'nda otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi. Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan Fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı. Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.