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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan, yedeğinde barç bulunan 59 metre boyundaki gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek, Büyükdere'ye demirletildi.

16:35 . 22/01/2023 Pazar
DHA
Gemi, Büyükdere'ye demirletildi.

Gemi, Büyükdere'ye demirletildi.

Kıye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi."
denildi.

Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi. Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan Fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı. Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.


#İstanbul Boğazı
#gemi
#Büyükdere
1 saat önce
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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
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