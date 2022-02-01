Gündem İstanbul Boğazında gemi arızası
İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Boğazında gemi arızası
Abalone isimli kargo gemisi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
GÜNDEM
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 7
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2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi.
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Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi. Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.


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