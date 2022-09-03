İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine kapatıldı

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KHK cahili: FETÖ’nün mağduriyet propagandası

FETÖ’cülere yaranmak için aylardır kurmaylarına görüşmeler yaptıran, KHK raporları hazırlatan Kılıçdaroğlu’nun kendisinin, dersine hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Önce “Hepsini atayacağız” diyerek müebbetliklere bile yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, tepkiler üzerine çark etti, ancak yine de kurtaramadı: KHK’yı cezai bir süreç sanarak, “Beraat edenleri atayacağız” dedi.