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İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılmıştı. Yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından akşam saatlerinde Boğaz trafiğe yeniden açıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü açıldı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesiyle

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü şekilde yeniden açıldı.

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