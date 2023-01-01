İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı operasyonda can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.

Ukrayna'dan İstanbul'a hareket eden bir yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu, Boğaz geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü. Gemi, Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletildi.