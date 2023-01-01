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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan MKK-1 isimli yük gemisi kurtarıldı. Gemi, Büyükdere demir sahasına demirletildi. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi sabah saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturmuştu.
13:34 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Boğaz trafiği normal seyrine döndü.

Boğaz trafiği normal seyrine döndü.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau Bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sona erdi.

142 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturduğu yerden yüzdürülmesinde kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, Kurtarma-5,8,9 römorkörleri ile KEGM-8 botu görev aldı.

Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı operasyonda can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.



Dört saat süren çalışma sonunda gemi kurtarıldı

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü. Gemi, Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisinin önlemleri sürerken, askıya alınan Boğaz trafiği normal seyrine döndü.


#gemi
#Ukrayna
#İstanbul Boğazı
2 gün önce
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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
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