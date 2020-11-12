İstanbul Boğazı’nda skandal korona partisi: Ne maske, ne sosyal mesafe

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.

OYNAT 00:57 İstanbul'un göbeğinde korona partisi verdiler İstanbul'un göbeği Karaköy'de bir işletmede koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı. BiP'te paylaş

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Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, İstanbul Boğazı’na Kabataş iskelesinden dün saat 19.30 sıralarında açılan bir teknede akşam saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

KORONAVİRÜS Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor

OYNAT 01:00 Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı. BiP'te paylaş

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Eğlencede göbek atıp halay çektiler

Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

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Teknede nargile bile içtiler

Çalışanların dahi maske takmadığı “korona eğlencesinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.