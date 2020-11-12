İstanbul Boğazı’nda skandal korona partisi: Ne maske, ne sosyal mesafe
Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle ölü ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. İstanbul Boğazı’na açılan bir teknede koronavirüs salgınına ve artan vak’alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Onlarca kişi düzenlenen eğlencede ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun görüntüleri 'pes' dedirtti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.
Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.
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Teknede nargile bile içtiler
Çalışanların dahi maske takmadığı “korona eğlencesinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.