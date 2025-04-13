



İstanbul bugün Gazze için meydanlarda Gündem / İstanbul





Terör devleti İşgalci İsrail, Gazze’de soykırıma devam ediyor. Sivil halkı hedef alan saldırılar nedeniyle 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın farklı yerlerinde katil İsrail’in soykırımına karşı eylemler devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatmak için yürüyüş çağrısı yaptı.

Ellerde bayraklar dillerde tekbirler

Vakfın, "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk!" sloganıyla saat 13.30'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüme çağrısı binlerce kişi tarafından karşılık buldu.

İnsanlık vicdanının ortak sesi olmak ve soykırıma sessiz kalmamak için binlerce Filistin gönüllüsü Gazze’ye destek olmak için Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüdü.





İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık eski Suriye yok karşısında. Eski Türkiye de yok, eski Mısır halkı da eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardılar. Suriye'ye saldırdı, karşılığını aldı. Şimdi paniklemiş, efendisine gitti. Efendine gideceğine, çocuk katilliğini bıraksana. Bölgede kendine zarar verecek her şeyi yaptın ama artık dünya halkları ayağa kalktı" açıklamasında bulunmuştu.

Vakfın sosyal medya hesabından, "İnsanlığın ortak sesi olmak ve soykırıma sessiz kalmamak için gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm vicdan sahiplerini bekliyoruz" çağrısı yapılmıştı.











