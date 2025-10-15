Yeni Şafak
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var!

15:1715/10/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi
Çekmeköy - Şile Yolu'nda İETT otobüsü önce park halindeki taksi ve kamyonete çarptı ardından yolcuların beklediği durağa girdi.

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.



#İstanbul
#Çekmeköy
#kaza
