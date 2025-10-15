İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var!

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.