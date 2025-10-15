İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

"Bugün saat 14:42’de Çekmeköy ilçesi Çamlık mahallesi Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada ilk belirlemelere göre özel halk otobüsü şoförü ile beraber toplam 4 kişi yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu Kurumumuzca yakından takip edilmektedir"