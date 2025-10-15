Yeni Şafak
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

17:0515/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa girdi

Çekmeköy - Şile Yolu'nda İETT otobüsü önce park halindeki taksi ve kamyonete çarptı ardından yolcuların beklediği durağa girdi.

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İETT'den Açıklama

İETT'de yapılan yazılı açıklamada
"Bugün saat 14:42’de Çekmeköy ilçesi Çamlık mahallesi Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada ilk belirlemelere göre özel halk otobüsü şoförü ile beraber toplam 4 kişi yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu Kurumumuzca yakından takip edilmektedir"
ifadeleri yer aldı.
Kazaya tanık olan Arif Tunceli,
"Motosikletliyle şoför yolda tartışmışlar. Sonra şoför durup kapıyı açınca motosikletli de buna yumruk atmış. Ondan sonra şoför galiba fenalaşıyor, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Önce yandaki inşaattan platformu altına alarak sürüklemiş, siyah aracı da önüne almış, bir araba boyu sürüklendikten sonra ancak durabilmiş. Oradaki kadın en son ağır yaralıydı"
dedi.


