Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz dedi, korkutan tahmini açıkladı
İSTANBUL

İstanbul depremi endişelendiriyor: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz

'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz' dedi, korkutan tahmini açıkladı

İstanbul depremi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60- 65 olarak belirlendiğini söyledi. Pampal, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabii ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal

- GAZİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul depremi üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60- 65 olarak belirlendiğini ifade ederek, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabii ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de" dedi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği yüzyıllardır depremler yaşadığını söyledi. Kuzey Anadolu Fay hattının güney kolunun çeşitli bölgelerinde 1953, 1964 ve 1999’da deprem olduğunu hatırlatan Pampal, fay hattının Marmara'nın içine doğru kırıldığını belirtti. Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını aktaran Pampal, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelecek depremin ilk olarak Marmara açıklarında olacağını belirtti. Bu fay hattının Silivri açıklarında 7- 7.5 buçuk büyüklüğünde depreme neden olacağını ifade eden Pampal, "Deniz altında yapılan çalışmalarla bu fay iyi tanımlandı. Bu fayın bir özelliği daha var, hiç hareket etmiyor, kilitli bir fay. Yani deformasyon hiç olmuyor, yıllık hareketlerle daha fazla enerji birikiyor. O nedenle burada 7'nin üstünde bir deprem olması sürpriz olmayacaktır" dedi.

Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: 7,2'lik bir enerji var
GÜNDEM
Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: 7,2'lik bir enerji var

'DEPREMİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE OLMASI MÜMKÜN'

İstanbul depremi üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu belirten Prof. Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60-65 olarak belirlendiğini ifade etti. Pampal, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabi ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de. Ama dediğim gibi ilk olacak deprem Batı Marmara'da yani Marmara denizinin ortalarında bekleniyor" diye konuştu.
Kuzey Anadolu Fay hattındaki tek sismik boşluğun Orta Marmara'da olmadığını ifade eden Pampal, Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında bulunan Yedisu Fayı'nda da sismik boşluğun bulunduğunu belirtti. Karlıova'da birkaç ay önce meydana gelen depremin uzmanları korkuttuğunu söyleyen Pampal, fay üzerinde özellikle Erzincan'a doğru kırılmamış bölgelerin olduğunu ve bu fayın 7'den büyük deprem yaratma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

İstanbul'daki deprem anından kareler
OYNAT 01:42
İstanbul'daki deprem anından kareler
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem anından kareler.


'UYUYAN DEV UYANDI'

Pampal, Elazığ-Sivrice depremini hatırlatarak, şunları kaydetti:

  • "Elâzığ, Sivrice, Pötürge arasında meydana gelen deprem, uyuyan devin uyandığını bize hatırlattı. Bir fay sisteminde kırılma yaşanması durumunda tehlikenin en yoğun olduğu yer, fayın diğer iki ucudur. Bu ne demek? Pütürge'den güneye Sincik, Gölbaşı'na doğru olan kısmın eli kulağında demek, yırtılma başladı demek, burası topun ağzında demek. Bir de Kuzey Doğu'ya doğru, Sivrice'den Palu'ya doğru uzanan Palu-Hazar segmentinde 6-6,5 büyüklüğünde deprem yaratabilir demek."

OYNAT 00:00
"O anda herkes Allah'ı tanıdı"
Bu sözler İstanbul'da öğrenci olan Afrikalı Mustafa Massaley'e ait. Depremi ilk defa İstanbul'da yaşıyan Massaley, o gece yaşadığı korkuyu tebessüm ettiren ifadelerle anlattı.


'ANKARA CİDDİ TEHLİKE ALTINDA'

Pampal, Tuz Gölü Fayı'nın Ankara Haymana'ya kadar uzandığını ifade ederek, bu fayın Ankara ve çevre iller için büyük risk oluşturduğunu aktardı. Pampal, "Ankara ciddi tehlike altında. Ankara'da deprem olmaz, deprem riski düşük zannediliyor, aslında son derece yüksek deprem tehlikesi altında olduğunu, risklerin daha da büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

Abone Ol Google News
Anadolu Aslanı atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Satışları patladı

Satışları patladı

Sadece kuyumcular ayırt edebiliyor.
Resmen Premier Ligde

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
BMGK <br>reddetmişti ama...

BMGK
reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı.
Gün ağarınca <br>belli oldu

Gün ağarınca
belli oldu

Küle dönen 80 hektarlık alan havadan görüntülendi.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.