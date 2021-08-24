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İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi: 35 müdür ve amir tayin oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 35 polis müdürü ve emniyet amiri, başka illere tayin edildi. 11 yeni isim ise İstanbul'a atandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi: 35 müdür ve amir tayin oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

11 yeni isim İstanbul'a atandı

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

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