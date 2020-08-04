İstanbul emniyeti Taksim'deki değnekçi terörüne savaş açtı: Yedi kişi gözaltında

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÜNDEM Taksim değnekçileri cezasız kalmadı: Kaldırım eşkıyası yakalandı, ceza üstüne ceza yağdı

GÜNDEM Taksim'de değnekçi terörü: Bir kişi bıçaklandı ama önüne geçilemiyor

GÜNDEM İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

Operasyon başlatıldı

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili operasyon başlattı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.