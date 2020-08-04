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Gündem İstanbul emniyeti Taksimdeki değnekçi terörüne savaş açtı Yedi kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul emniyeti Taksim'deki değnekçi terörüne savaş açtı: Yedi kişi gözaltında

İstanbul Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kendisinden park ücreti isteyen değnekçi tarafından bıçaklanmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri operasyon başlattı. "Korsan otoparkçılık, değnekçilik" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda yedi kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Taksim'de sürücülerden park ücreti adı altında zorla para alan yedi değnekçi gözaltına alındı.
Taksim'de sürücülerden park ücreti adı altında zorla para alan yedi değnekçi gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Operasyon başlatıldı

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili operasyon başlattı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.

Taksim değnekçilerin işgali altında
OYNAT 00:59
Taksim değnekçilerin işgali altında
Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.
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