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Gündem İstanbul Esenyurtta yine aynı manzara, minibüsten 40 kişi çıktı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta yine aynı manzara, minibüsten 40 kişi çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.

Haber Merkezi DHA
Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.
Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bu sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı. Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı

Araç sürücüsüne ceza kesildi

Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.

Ayaktaki yolcular çaresiz kalırken, bir kadın yolcu "Fabrikadaki işime gidiyordum. Minibüs şoförü paramı da iade etmedi. Cebimde para da kalmadı. Şimdi ne yapacağım" diye yakındı.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi


Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlenirken, araç sürücüsü, kendisi ile röportaj yapmak isteyen gazetecilere bağırarak hakaret etti.

Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
OYNAT 00:58
Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
İstanbul Esenyurt'ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, 'Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı' diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.


Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
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