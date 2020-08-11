İstanbul Esenyurt'ta yine aynı manzara, minibüsten 40 kişi çıktı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bu sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı. Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

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Araç sürücüsüne ceza kesildi

Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.

Ayaktaki yolcular çaresiz kalırken, bir kadın yolcu "Fabrikadaki işime gidiyordum. Minibüs şoförü paramı da iade etmedi. Cebimde para da kalmadı. Şimdi ne yapacağım" diye yakındı.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

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Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlenirken, araç sürücüsü, kendisi ile röportaj yapmak isteyen gazetecilere bağırarak hakaret etti.

OYNAT 00:58 Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı İstanbul Esenyurt'ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, 'Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı' diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı. BiP'te paylaş

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