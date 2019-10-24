İstanbul Eyüpsultan'da sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyeli trafik ışıkları

İstanbul Ayvansaray'daki yan yoldan köprüye gelmek isteyenler, katılım öncesi trafik ışıklarıyla karşılaşıyor. Yeşil ışık yandığında gaz pedalına basmaya hazırlanan sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor. İki şeritli yoldaki ışıklar iki şerit için de farkı şekilde yanıyor.

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DHA Eyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.



Haliç Köprüsü'ne katılımda trafiğin kontrollü akması amaçlanarak devreye sokulduğu öğrenilen trafik ışıkları nedeniyle sürücüler, gaza mı, frene mi basacaklarını şaşırarak trafikte kargaşaya neden oluyor. Bazı sürüler yeşil ışıkta hareketlenmelerine rağmen kısa sürede değişen ışık nedeniyle kırmızıda geçiyor.

"Trafik ışığı koyduğunuz yer alışkanlığı bozmamalı"

Trafik ışığı koyulan noktanın trafiğin akışına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "22 yıllık yol güvenliği uzmanıyım. Bunun yanı sıra güvenli sürüş eğitmeniyim. Bununla beraber trafik kazaları bilir kişisiyim. Görüntülere baktığımızda var olan trafik ışığının lokasyonu ve akışkanlığı dolayısıyla o noktadaki kırmızı ve yeşil ışığın zamanı, sinyalizasyon zamanı olarak çok kısa yandığı için arkaya doğru birikinti yükseliyor. Yani siz farkında olmadan gelip duruyorsunuz, yeşil ışıkta kalkmaya çalışıyorsunuz. Bir ticari araç kullanıcısınız, büyük araç kullanıcısınız ya da otomobil kullanıcısınız. Farkında olmadan hareket etmeye başlarken kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle arkaya doğru birikinti fazlalaştıkça trafiğin genel akışkanlığında büyük bir sorun oluyor. Yani trafik ışığı koyduğunuz yer, akışkanlığı bozmamalı, bir taraftan da trafiğin genel sıkışıklığını çözmeli, ya da yeni bir genel sıkışıklığa sebebiyet vermemeli" dedi.

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DHA

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İntepe, "İstanbul çok kalabalık bir şehir. 5 milyona yakın arabayla hareket ediyoruz. Ve şunu biliyoruz, siz farkında olmadan günlük hareketleriniz içinde hafif bir fren yaptığınızda arkaya doğru 3 kilometrelik bir birikinti, ya da 3 kilometre sonraya sirayet eden bir kalabalık oluşuyor. Düşünün ki böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" diye konuştu.

DHA Sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor.

"Bizi bu eziyete maruz bırakmayın"

14 yıldır neredeyse bu yolu kullandığını ve bir süre önce konulan trafik ışığı nedeniyle eziyet çektiğini söyleyen Dilek Karsanlı, “Yanmaları ile kapanmaları bir oluyor. 10 saniye bile değil. Bu kadar insan bu eziyeti çekiyor. Bunun hiçbir mantığı yok ki zaten. Lütfen kim duyuyorsa duysun bunu, bizi bu eziyete maruz bırakmayın. Her sabah işe gidiyoruz burada" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, “Bazen çift taraflı kırmızı yanıyor, bazen ayrı ayrı. Büyük ihtimalle Haliç'teki bu yoğunluğu önlemek için yapıyorlar ama kimsenin de uyduğu bir durum değil yani açıkçası. Herkes hafiften bir yavaşlayıp normal kafasına göre geçiyor" dedi.

Engin Sevinç da, “Kalksa daha iyi diyorum. Gereksiz bir ışık. Trafiği engelliyor. O oradan giriyor, bu buradan. Millet kornaya basıyor tartışmalara neden oluyor. Ceza gelir mi gelmez mi onu bilen de yok. Ceza gelebilir" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 13 “Bütün yasaklamalar ve kısıtlamaların sonu” denilen bu işaret, daha önce yapılan yasaklama ve kısıtların sona erdiği anlamına geliyor. Fotoğraf makinesine benzeyen trafik elektronik denetleme levhası, hem aşırı hız hem trafik cezası gerektiren ihlallerle ilgili elektronik kontrol yapıldığı anlamına geliyor. Bu enteresan trafik işareti, parlayıcı madde taşıyan araçlarının girmesinin yasak olduğu yollarda bulunuyor. “Gevşek malzemeli zemin levhası” anlamına gelen bu trafik işaretinin asıl mesajı öndeki araçlardan taş sıçrayabileceği için hızı düşürmek ve takip mesafesini artırmak. Genelde trafik işaretlerinde bir araç görürseniz o aracın girmesi yasak olan yol anlamına gelirken, tanklar için bir istisna yapılmış. Askeri araç çıkabilir anlamına gelen bu trafik işareti aslında yol üzerinde ilerleyen bir askeri araç olabileceği için hızı düşürmek gerektiğini anlatıyor. . Deniz ve nehir kıyısında biten yol anlamına gelen levhada araçların suya uçmaları dramatik şekilde resmedilmiş. Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez trafik işareti, belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılıyor. Anayolun sonuna geldiğinizi gösteren anayol sonu levhası diğer tüm trafik işaretlerinden farklı renkte tercih edilmiş. Tehlikeli madde taşıyan araçların izleyecekleri mecburi yön trafik işareti, yolda tehlikeli madde taşıyan araçların olduğunu değil, böyle bir araçsanız izleyeceğiniz yolu bildiriyor. Öyle bir yol bulmak zor olduğundan bunu kaçırmış olabilirsiniz. Sıfır noktası değil, yolun her iki yöndeki trafiğe de kapalı olduğunu anlatan bu trafik işareti levhası, sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılıyor. İstanbul gibi trafiğin 24 saat yoğun olmadığı yerlerde, sürücüler yolun ilerisinde trafik olabileceğiyle ilgili uyarılıyor. Trafik sıkışıklığı levhası, hızı düşürmek ve belki alternatif yol arayışına girmek için de bir uyarı. Trafik levhalarında eğer bir araç figürü görüyorsanız, o aracın giremeyeceği bir yolun habercisidir. Bu işaret el arabası giremez anlamına geliyor. El arabasının trafikte ölümcül olduğu yollar ise otoban ve ekspres yollar olarak belirlenmiş. Trafik işaretleri ve anlamları Her hafta belki yüzlercesinin yanından geçiyoruz ama gerçekten hepsinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yenilenen trafik levhaları yollara ekleniyor. İşte az rastlanan bu trafik levhalarına bakın, trafik işaretlerini ne kadar iyi tanıdığınızı görün.





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