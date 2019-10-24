Gündem İstanbul Eyüpsultanda sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyeli trafik ışıkları
İSTANBUL

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyeli trafik ışıkları

İstanbul Eyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.

Haber Merkezi DHA
Ssürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor.
Ssürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor.

İstanbul Ayvansaray'daki yan yoldan köprüye gelmek isteyenler, katılım öncesi trafik ışıklarıyla karşılaşıyor. Yeşil ışık yandığında gaz pedalına basmaya hazırlanan sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor. İki şeritli yoldaki ışıklar iki şerit için de farkı şekilde yanıyor.

Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok
GÜNDEM
Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok

DHA
Eyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.


Haliç Köprüsü'ne katılımda trafiğin kontrollü akması amaçlanarak devreye sokulduğu öğrenilen trafik ışıkları nedeniyle sürücüler, gaza mı, frene mi basacaklarını şaşırarak trafikte kargaşaya neden oluyor. Bazı sürüler yeşil ışıkta hareketlenmelerine rağmen kısa sürede değişen ışık nedeniyle kırmızıda geçiyor.

"Trafik ışığı koyduğunuz yer alışkanlığı bozmamalı"

Trafik ışığı koyulan noktanın trafiğin akışına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "22 yıllık yol güvenliği uzmanıyım. Bunun yanı sıra güvenli sürüş eğitmeniyim. Bununla beraber trafik kazaları bilir kişisiyim. Görüntülere baktığımızda var olan trafik ışığının lokasyonu ve akışkanlığı dolayısıyla o noktadaki kırmızı ve yeşil ışığın zamanı, sinyalizasyon zamanı olarak çok kısa yandığı için arkaya doğru birikinti yükseliyor. Yani siz farkında olmadan gelip duruyorsunuz, yeşil ışıkta kalkmaya çalışıyorsunuz. Bir ticari araç kullanıcısınız, büyük araç kullanıcısınız ya da otomobil kullanıcısınız. Farkında olmadan hareket etmeye başlarken kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle arkaya doğru birikinti fazlalaştıkça trafiğin genel akışkanlığında büyük bir sorun oluyor. Yani trafik ışığı koyduğunuz yer, akışkanlığı bozmamalı, bir taraftan da trafiğin genel sıkışıklığını çözmeli, ya da yeni bir genel sıkışıklığa sebebiyet vermemeli" dedi.

DHA

Bu ilçenin nüfusu sizin geldiğiniz yere göre değişiyor
GÜNDEM
Bu ilçenin nüfusu sizin geldiğiniz yere göre değişiyor

İntepe, "İstanbul çok kalabalık bir şehir. 5 milyona yakın arabayla hareket ediyoruz. Ve şunu biliyoruz, siz farkında olmadan günlük hareketleriniz içinde hafif bir fren yaptığınızda arkaya doğru 3 kilometrelik bir birikinti, ya da 3 kilometre sonraya sirayet eden bir kalabalık oluşuyor. Düşünün ki böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" diye konuştu.

DHA
Sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor.

"Bizi bu eziyete maruz bırakmayın"

14 yıldır neredeyse bu yolu kullandığını ve bir süre önce konulan trafik ışığı nedeniyle eziyet çektiğini söyleyen Dilek Karsanlı, “Yanmaları ile kapanmaları bir oluyor. 10 saniye bile değil. Bu kadar insan bu eziyeti çekiyor. Bunun hiçbir mantığı yok ki zaten. Lütfen kim duyuyorsa duysun bunu, bizi bu eziyete maruz bırakmayın. Her sabah işe gidiyoruz burada" şeklinde konuştu.
Bir başka vatandaş, “Bazen çift taraflı kırmızı yanıyor, bazen ayrı ayrı. Büyük ihtimalle Haliç'teki bu yoğunluğu önlemek için yapıyorlar ama kimsenin de uyduğu bir durum değil yani açıkçası. Herkes hafiften bir yavaşlayıp normal kafasına göre geçiyor" dedi.
Engin Sevinç da, “Kalksa daha iyi diyorum. Gereksiz bir ışık. Trafiği engelliyor. O oradan giriyor, bu buradan. Millet kornaya basıyor tartışmalara neden oluyor. Ceza gelir mi gelmez mi onu bilen de yok. Ceza gelebilir" şeklinde konuştu.

Trafik işaretleri ve anlamları
FOTOĞRAF 13
Title
“Bütün yasaklamalar ve kısıtlamaların sonu” denilen bu işaret, daha önce yapılan yasaklama ve kısıtların sona erdiği anlamına geliyor.
Title
Fotoğraf makinesine benzeyen trafik elektronik denetleme levhası, hem aşırı hız hem trafik cezası gerektiren ihlallerle ilgili elektronik kontrol yapıldığı anlamına geliyor.
Title
Bu enteresan trafik işareti, parlayıcı madde taşıyan araçlarının girmesinin yasak olduğu yollarda bulunuyor.
Title
“Gevşek malzemeli zemin levhası” anlamına gelen bu trafik işaretinin asıl mesajı öndeki araçlardan taş sıçrayabileceği için hızı düşürmek ve takip mesafesini artırmak.
Title
Genelde trafik işaretlerinde bir araç görürseniz o aracın girmesi yasak olan yol anlamına gelirken, tanklar için bir istisna yapılmış. Askeri araç çıkabilir anlamına gelen bu trafik işareti aslında yol üzerinde ilerleyen bir askeri araç olabileceği için hızı düşürmek gerektiğini anlatıyor.
Title
.
Title
Deniz ve nehir kıyısında biten yol anlamına gelen levhada araçların suya uçmaları dramatik şekilde resmedilmiş.
Title
Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez trafik işareti, belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılıyor.
Title
Anayolun sonuna geldiğinizi gösteren anayol sonu levhası diğer tüm trafik işaretlerinden farklı renkte tercih edilmiş.
Title
Tehlikeli madde taşıyan araçların izleyecekleri mecburi yön trafik işareti, yolda tehlikeli madde taşıyan araçların olduğunu değil, böyle bir araçsanız izleyeceğiniz yolu bildiriyor.
Title
Öyle bir yol bulmak zor olduğundan bunu kaçırmış olabilirsiniz. Sıfır noktası değil, yolun her iki yöndeki trafiğe de kapalı olduğunu anlatan bu trafik işareti levhası, sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılıyor.
Title
İstanbul gibi trafiğin 24 saat yoğun olmadığı yerlerde, sürücüler yolun ilerisinde trafik olabileceğiyle ilgili uyarılıyor. Trafik sıkışıklığı levhası, hızı düşürmek ve belki alternatif yol arayışına girmek için de bir uyarı.
Title
Trafik levhalarında eğer bir araç figürü görüyorsanız, o aracın giremeyeceği bir yolun habercisidir. Bu işaret el arabası giremez anlamına geliyor. El arabasının trafikte ölümcül olduğu yollar ise otoban ve ekspres yollar olarak belirlenmiş.
Trafik işaretleri ve anlamları
Her hafta belki yüzlercesinin yanından geçiyoruz ama gerçekten hepsinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yenilenen trafik levhaları yollara ekleniyor. İşte az rastlanan bu trafik levhalarına bakın, trafik işaretlerini ne kadar iyi tanıdığınızı görün.


Tümüyle reddediyoruz

Tümüyle reddediyoruz

​Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Barış Pınarı tepkisi.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

Kurul 250 baz puanlık indirim kararı aldı.
Bir kere daha mahcup oldular

Bir kere daha mahcup oldular

Ömer Çelik, ABD ve Rusya ile mutabakatlara ilişkin konuştu.
Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Görgü tanıkları genç kadının yaptığını görünce ekiplere haber verdi.
PKK'dan yeni tabela oyunu

PKK'dan yeni tabela oyunu

​Rusya ve Esed rejimine yeni teklif: İsim değiştirelim!
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Mehmetçik için <br>şampiyon oldu

Mehmetçik için
şampiyon oldu

Rıza Kayaalp, Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

​Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Ölenlerin hepsi Çin uyruklu

Ölenlerin hepsi Çin uyruklu

İngiltere'de bir kamyondan 39 ceset çıkmıştı.

40 mayın ve 227 patlayıcı imha edildi

40 mayın ve 227 patlayıcı imha edildi

Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıkladı.
Kepçeyi<br> gören çatıya çıktı

Kepçeyi
gören çatıya çıktı

​Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda gerginlik.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak.
Sosyal medya iki açıklamayı konuşuyor

Sosyal medya iki açıklamayı konuşuyor

Aksünger 'PYD terör örgütü değildir', Barzani 'Kürtlere zulüm ediyorlar'.
'Güneş' açtı

'Güneş' açtı

​Milliler dünya sıralamasında 4 basamak yükseldi.
Tel Abyad'da terör saldırısı

Tel Abyad'da terör saldırısı

Benzer saldırı Sülük kasabasında da gerçekleşti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.