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İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Fatih'te, iki grup arasında, sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı çatışmada 2 kişi yaralandı, bir kişi darbedildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Fatihte sokak ortasında silahlı çatışma
Çatışma anını kameralar görüntüledi.

Fatih'teki olay, saat 10.00 sıralarında, Karagümrük Mahallesi, Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; sabah saatlerinde silahlı bir grup, sokak üzerindeki markette çalışan, isminin Çağatay olduğu öğrenilen kişiyi darbetti. Grubun olay yerinden ayrılmasının ardından sokağa ellerinde pompalı tüfekler bulunan başka bir grup gelerek, marketin önünde beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen grup, daha sonra sabah saatlerinde gelen grup ile karşılaştı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

DHA

Çatışmada, sokak üzerinde bekleyen gruptan iki kişi kalçasından ve bacağından yaralandı. Sokağa gelen grup ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve yakında bulunan polis karakolundan çok sayıda polis memuru geldi.

DHA

Çatışmada yaralanan Ergün T. ve Emrah T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ve darbedilen market çalışanı Çağatay isimli kişinin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

DHA

Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde inceleme yaptı. Sokak üzerine çatışmada kullanılan silah, fişek ve mermi kovanları olduğu görüldü.

DHA

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