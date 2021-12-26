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İSTANBUL

İstanbul Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi

İstanbul Güngörene'de tramvay istasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

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Haber Merkezi DHA İHA
İstanbul Güngörende kaza yapan araç tramvay yolu girdi
Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı.

İstanbul Güngören’de tramvay yolunda iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Bir sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle Bağcılar Güngören arası tramvay seferleri yapılamıyor.

DHA

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 HR 9765 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan 34 DRS 500 plakalı otomobil, tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

DHA

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağcılar - Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor.

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