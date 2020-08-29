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Gündem Girdikleri kuyumcudan 10 kilo altın çaldılar
İSTANBUL

İstanbul Güngören’de kuyumcuya giren hırsızlar 10 kilo altın çaldı

Girdikleri kuyumcudan 10 kilo altın çaldılar

İstanbul Güngören’de bir kuyumcuya giren hırsızlar sabah namazı için kalkan mahalle sakinlerinden birinin durumu fark etmesi sonrası çaldıkları 10 kilo altın ve bir miktar pırlantayı arabaya koyarak olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Güngören’de, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi bir kuyumcuya girdi.
Güngören’de, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi bir kuyumcuya girdi.

Olay, sabaha karşı Güngören’deki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kişinin olduğu ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araç kuyumcunun bulunduğu sokağa gelerek, önce keşif yaptı.

Keşiften sonra dükkanın kepengini kırarak açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra kimliği henüz belirlenemeyen başka 3 kişi siyah bir araçla geldi. Hırsızlardan 1’i araçta beklerken, diğer 2’si kuyumcuya girdi.

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Güngören’de, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi bir kuyumcuya girdi.

NAMAZ İÇİN KALKTIĞINDA GÖRDÜ

İki hırsız kısa sürede vitrindeki ve kasadaki altın ile pırlantaları alarak, araca taşımaya başladı. Bu sırada sabah namazı için kalkan mahalle sakinlerinden biri durumu fark ederek, hırsızlara bağırmaya başladı. Vatandaşın bağırmasıyla panikleyen hırsızlar çaldıkları altın ve pırlantayı arabaya koyarken, kasayı sokağa atıp arabaya bindi. Daha sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Kısa sürede kuyumcuyu soyan hırsızlar yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

10 KİLO ALTIN ÇALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi, güvenlik kamerası ve delil çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yaklaşık 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlanta çaldığı tespit edildi.
İncelemenin ardından polis kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Vatandaşın fark etmesiyle kaçan hırsızlar kayıplara karıştı.

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