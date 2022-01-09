Gündem Başakşehir Belediyesi 18 bin diş bakım seti dağıttı
İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi 18 bin diş bakım seti dağıttı

Başakşehir Belediyesi, ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması için yeni bir uygulama başlatarak ilkokul öğrencilerine ağız ve diş bakım seti hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Istanbul haber: Başakşehir Belediyesi 18 bin diş bakım seti dağıttı
Başakşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine ağız ve diş bakım seti hediye etti.

Başakşehir Belediyesi, ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması için yeni bir uygulama başlatarak ilkokul öğrencilerine ağız ve diş bakım seti hediye etti.

Çocukların diş sağlığına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “29 okulumuzda eğitim gören 18 bin 375 öğrencimize ağız ve diş bakım seti dağıtımımızı gerçekleştirdik” dedi.

Başakşehir Belediyesi, çocukların erken yaşlarda ağız ve diş sağlığı bakımı bilinci ile diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları için Sağlık İşleri müdürlüğü ekipleri okulları tek tek ziyaret ederek diş bakım seti hediye etti.

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