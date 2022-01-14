Gündem Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu
İSTANBUL

Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu

Başakşehir Belediyesi “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerine devam ediyor. Öğrencilere Başakşehir Living Lab’deki eğitimlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yasin Kartoğlu, “Drone eğitiminden robotik kodlamaya kadar birçok alanda kendinizi geliştirebilirsiniz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Program öncesi, sıfır atığın önemine vurgu yapmak için hazırlanan bir video öğrencilere izletildi.

Geri dönüşüm bilincini ön plana çıkarmak ve Başakşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık projesine dikkat çekmek için hazırlanan video, öğrenciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Video gösteriminin ardından Başkan Kartoğlu, öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara yanıtladı.

HEM ÇEVRİMİÇİ, HEM DE YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLİYOR

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada bir öğrencinin, “Başkanım bizim çok güzel bir robotik kodlama atölyemiz var. Burada çeşitli eğitimler alıyoruz. Fakat malzemeler konusunda eksiklik yaşıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz?” sorusuna cevap veren Başkan Kartoğlu, “Kodlama eğitimi isteyen ya da bu konuda kendini geliştirme çabası içine giren herkesi Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezimize bekliyorum. Başakşehir Living Lab’de hem çevrim içi, hem de yüz yüze eğitimler veriliyor” dedi.

DRONE KONUSUNDA ÇOK BAŞARILIYIZ

Robotik kodlama eğitimlerinden drone eğitimlerine kadar pek çok teknoloji alanında eğitim verdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Drone eğitimleri konusunda çok başarılıyız. Başakşehir Living lab teknolojinin merkezi oldu. Burası çok başarılı bir merkez ve bu merkezi çok iyi şekilde değerlendirmelisiniz” diye konuştu.

BAŞARACAĞINIZA İNANIYORUZ

Bir başka öğrencinin, “Bizim gibi gençlerden beklentiniz nedir?”sorusunu da yanıtlayan Başkan Kartoğlu, “Gençler, sizlerden tek beklentim kendinizi geliştirmeniz. Kendinizi o kadar çok geliştirin ve donanım sahibi olun ki, iş hayatında aranan kişiler arasında ilk sıradaki yerinizi alın. Hedeflerinize emin ve kararlı adımlarla yürüyün. Hayatınızda karşınıza çıkacak zorluklara karşı pes etmeyin. Yolunuzdan asla vazgeçmeyin. Ben size çok inanıyor ve güveniyorum. Başaracağınızdan ve belirlediğiniz hedeflerinize ulaşacağınızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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