Gündem KADESle hayatı kurtuldu
İSTANBUL

KADES’le hayatı kurtuldu

İstanbul’da KADES, hem A.G. isimli kadını hem de eşinin hayatını kurtardı. Beraber yaşadığı adamın rehin aldığı A.G., KADES’i kullandı. Eve gelen özel harekat polisleri A.G’yi kurtarırken,kendini vurmaya kalkan İ.G., isimli adam da kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: KADES’le hayatı kurtuldu
Özel harekat polisleri A.G’yi kurtardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da beraber yaşadığı adam tarafından rehin alınan A.G. isimli kadın Kadın Destek Uygulamasıyla (KADES) hayatta kaldı.

Olay, pazar günü sabah saat 07.13 sıralarında yaşandı. A.G., beraber yaşadığı İ.G. ile kavga etmeye başladı. İ.G. elinde silahla A.G.’yı rehin aldı. Bu sırada A.G., telefonundan KADES uygulamasıyla polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı.

Eşinden şiddet gören kadın KADES butonuna bastı: Polis çılgına dönen adamı zor sakinleştirdi
FOTOĞRAF 9
Title
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6527. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil bir evde yaşandı.
Title
Edinilen bilgiye göre, eşi Murat Ö. (44) ile tartışan Atiye Ö. (42), cep telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastı.
Title
İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
Evin önünde polisleri gören Murat Ö. ise sinir krizi geçirdi.
Title
Ekipleri kendine yaklaştırmayan öfkeli adam, jiletle kendisine zarar vermeye başladı.
Title
Atiye Ö. ise olup biteni evin penceresinden izledi.
Title
Kollarında kesikler oluşan Murat Ö. ve ayrı ekip otosuna bindirilen Atiye Ö. ile yanındaki yakınları polis merkezine götürüldü.
Title
Murat Ö., polisin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından ikna edildi.
Title
Eşinden şiddet gören kadın KADES butonuna bastı: Polis çılgına dönen adamı zor sakinleştirdi
Antalya'da tartıştığı eşinin KADES'e bastığını öğrenen koca, evinin önünde polisleri görünce çılgına döndü. Eline aldığı jiletle kendisine zarar veren koca, yaklaşık 1 saatte ikna edilebildi.

Kendini öldürmeye kalkan İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi.
Kendini öldürmeye kalkan İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi.

DİRSEĞİNDEN VURDULAR

Ekipler, evde alıkonulan A.G.’yi kurtardı. Şüpheli İ.G. de silahı kendi başına dayadı ve kendini vuracağını söyledi. Müzakere polislerince ikna edilemeyen İ.G. olay yerinde bulunan Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyon sonucu dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Yakalanan şüpheli tedavi için hastaneye kaldırılırken, hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
HAYAT
Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
ABDde görücüye çıkacak

ABD'de görücüye çıkacak

​TOGG, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de olacak.
Komşuda sokaklar karıştı

Komşu'da sokaklar karıştı

Polisle göstericiler arasında arbede.
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti

​Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.