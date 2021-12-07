KADES’le hayatı kurtuldu

İstanbul’da KADES, hem A.G. isimli kadını hem de eşinin hayatını kurtardı. Beraber yaşadığı adamın rehin aldığı A.G., KADES’i kullandı. Eve gelen özel harekat polisleri A.G’yi kurtarırken,kendini vurmaya kalkan İ.G., isimli adam da kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da beraber yaşadığı adam tarafından rehin alınan A.G. isimli kadın Kadın Destek Uygulamasıyla (KADES) hayatta kaldı.
Olay, pazar günü sabah saat 07.13 sıralarında yaşandı. A.G., beraber yaşadığı İ.G. ile kavga etmeye başladı. İ.G. elinde silahla A.G.’yı rehin aldı. Bu sırada A.G., telefonundan KADES uygulamasıyla polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı.
Ekipler, evde alıkonulan A.G.’yi kurtardı. Şüpheli İ.G. de silahı kendi başına dayadı ve kendini vuracağını söyledi. Müzakere polislerince ikna edilemeyen İ.G. olay yerinde bulunan Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyon sonucu dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi.
REKLAM
Yakalanan şüpheli tedavi için hastaneye kaldırılırken, hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyon anı kameralara yansıdı.