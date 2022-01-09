Kağıthane 28 Nisan Caddesi hizmete açıldı

CHP aylar önce iftira attığı Bayraktar'a bugün sahip çıktı: Büyümesini isterim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mensuplarının aylar önce iftira attığı Selçuk Bayraktar'a, katıldığı canlı yayında sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olsa da Bayraktar'ın büyümesini ve gelişmesini istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Her ortamda destek vermeye hazırım' diye konuştu. Geçtiğimiz yıl, CHP vekillerin hedefi haline gelen Bayraktar, kendisi hakkındaki 'İBB'den 41.1 milyon lira para aldı' iddialarını mahkemeye taşımış ve iddiaların asılsız olduğunu tescillemişti.