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İSTANBUL

Kağıthane 28 Nisan Caddesi hizmete açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimler öncesinde sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi kapsamında Gürsel Mahallesi’nde yeni bir tematik cadde daha açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Kağıthane ​28 Nisan Caddesi hizmete açıldı
Gürsel Mahallesi’nde yeni bir tematik cadde daha açıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimler öncesinde sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi kapsamında Gürsel Mahallesi’nde yeni bir tematik cadde daha açıldı.

Ihlamur ve manolya kokularının sardığı “28 Nisan Caddesi”ne akçaağaç ve zeytin ağaçları da dikilerek cadde, yeşil alan dolu bir caddeye dönüştürüldü. 28 Nisan Caddesi mevcut haliyle trafik, altyapı ve çevresel alanda birçok sorun teşkil ediyordu. Yapılan proje kapsamında cadde; tek şerit araç geçişi, tek şerit parklanma alanı olarak yeniden düzenlendi. Caddede kaldırımlar genişletildi.

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