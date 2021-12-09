Kağıthane Belediyesi’nin "Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi" hibe için hak kazandı

Kağıthane Belediyesi’nin Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Son dönemde Kağıthane, gençlerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında geliyor. Genç nüfusun bu kadar çok olduğu ilçemizde gençlere yönelik projelerimiz de ayrı önem arzediyor. Gençlerimizin meslek sahibi olabilecekleri, kendi işini kurabilecekleri yeni bir hizmet merkezi kazandırıyoruz” dedi.