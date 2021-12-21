Gündem Kağıthanede yeni kültür merkeziperdelerini açtı
İSTANBUL

Kağıthane'de yeni kültür merkezi perdelerini açtı

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'ndeki yeni kültür merkezi, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Kağıthanede yeni kültür merkezi perdelerini açtı
Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi

Pandemi sonrası yeni normal dönemle birlikte Kağıthane’de kültür sanat sezonu başladı.

Tiyatro, film, 6D sinema, konser ve söyleşilere ev sahipliği yapan sahneler her hafta binlerce kişiyi ağırlıyor. Kağıthane’de kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak bir salon daha perdelerini açtı.

Merkez Mahallesi’nde bulunan Yeni Kültür Merkezi’ne, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in talimatıyla 320 kişilik etkinlik salonu ve kafeterya alanı eklendi. Salonun ilk misafirleri çocuklar oldu. Haftasonu birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarının sahnelendiği salonda çocuklar; aileleri ve arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeni yılla birlikte salonda yediden yetmişe herkes için sinema, tiyatro, söyleşi ve konserlerin sahneleneceğini söyledi.

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