Kağıthane'de yeni kültür merkezi perdelerini açtı

Pandemi sonrası yeni normal dönemle birlikte Kağıthane’de kültür sanat sezonu başladı.

Tiyatro, film, 6D sinema, konser ve söyleşilere ev sahipliği yapan sahneler her hafta binlerce kişiyi ağırlıyor. Kağıthane’de kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak bir salon daha perdelerini açtı.

Merkez Mahallesi’nde bulunan Yeni Kültür Merkezi’ne, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in talimatıyla 320 kişilik etkinlik salonu ve kafeterya alanı eklendi. Salonun ilk misafirleri çocuklar oldu. Haftasonu birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarının sahnelendiği salonda çocuklar; aileleri ve arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeni yılla birlikte salonda yediden yetmişe herkes için sinema, tiyatro, söyleşi ve konserlerin sahneleneceğini söyledi.

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