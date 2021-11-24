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İSTANBUL

Kağıthane’ye sosyal yardım merkezi

Kağıthane’de ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim ve oyuncak gibi yüzlerce çeşit ürüne ücretsiz ulaşabileceği Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane’de kimse, kimsesiz değildir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Kağıthane’ye sosyal yardım merkezi
Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi söz verdiği 53 proje arasında yer bulan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde düzenlenen törenle açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yüzlerce çeşit ürüne ücretsiz şekilde sahip olabileceği projenin açılış törenine AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Para vermeden alışveriş yapabilmeleri için, ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde puanların yüklendiği kartlardan dağıtıldı. Vatandaşlar dilediği ürünü alırken ödemeyi bu kartlarla yapıyor ve para yerine puanlarını kullanıyor

GÜNLÜK İHTEYAÇLAR KARŞILANABİLİYOR

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Sosyal marketimiz herkese hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin her daim yanındayız. Kimse, kimsesiz değildir. Burada günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her şey var. Sosyal marketimiz belediyemizin hemen karşısında, vatandaşımızın rahat ulaşabileceği bir yerde. Vatandaşlar mağazamızdan ihtiyacına göre istediği ürünü alabilecek” dedi.

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