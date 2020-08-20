İstanbul Arnavutköy'de yağmur sonrası denizde hortum çıktı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu.
- Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu.
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