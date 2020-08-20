İstanbul Arnavutköy'de yağmur sonrası denizde hortum çıktı

Hayat

Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman? merak ediliyor. Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de savaşılması yasaklanan aylardan biri olarak bildirilmiştir. (Tevbe, 9/36) Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. peki Müslümanlar için büyük öneme sahip muharrem ayı ne zaman?