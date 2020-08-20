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İSTANBUL

İstanbul Haberleri: Arnavutköy'de hortum çıktı

İstanbul Arnavutköy'de yağmur sonrası denizde hortum çıktı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yağmur yağdı. Yağmur sonrası ise denizde hortum çıktı.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy'de denizde hortum çıktı.
Arnavutköy'de denizde hortum çıktı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu.

  • Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Arnavutköy'de denizde hortum çıktı.

Arnavutköy'de denizde hortum çıktı.

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