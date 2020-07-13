Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür?

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dünyadan gelen tüm itirazlara rağmen ibadete açıldı.

86 yıllık hasret bitti ve milletin isteği oldu.

OYNAT 03:09 Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili günlerdir sessizlik içerisindeydi.

İstanbul'u yöneten başkanın "Hayırlı olsun" bile dememesi, muhafazakar kesimin tepkisine neden oldu.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Ayasofya konusuna da değindi.

GÜNDEM İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok

'AYASOFYA BENİM AKLIMDA VE VİCDANIMDA 1453'TEN BERİ CAMİ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri.

Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem 'Ayasofya Camii’dir'. Danıştay’ın Ayasofya Camii kararının ardından gördük ki; aslında bu konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz.

Şimdi ben sormak isterim: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslüman'ın, gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve 'Camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız' derse ne olacak?"

GÜNDEM Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi

NE DEMİŞTİ?

Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirilmişti.

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Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" ifadelerini kullanarak "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını verdi.