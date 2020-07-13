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Gündem Ayasofyanın ibadete açılması Ekrem İmamoğluna soruldu Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür?
POLİTİKA

İstanbul haberleri: Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını vermişti.86 yıldan sonra ibadete açılan Ayasofya ile ilgili İmamoğlu'na tekrar soru soruldu. İmamoğlu, Ayasofya'nın aklında ve vicdanında 1453'ten beri cami olduğunu belirterek, "Şimdi ben sormak isterim, 'Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslüman'ın, gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve 'Camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız' derse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dünyadan gelen tüm itirazlara rağmen ibadete açıldı.

86 yıllık hasret bitti ve milletin isteği oldu.

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Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili günlerdir sessizlik içerisindeydi.

İstanbul'u yöneten başkanın "Hayırlı olsun" bile dememesi, muhafazakar kesimin tepkisine neden oldu.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Ayasofya konusuna da değindi.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
GÜNDEM
İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok

'AYASOFYA BENİM AKLIMDA VE VİCDANIMDA 1453'TEN BERİ CAMİ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri.

Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem 'Ayasofya Camii’dir'. Danıştay’ın Ayasofya Camii kararının ardından gördük ki; aslında bu konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz.

Şimdi ben sormak isterim: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslüman'ın, gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve 'Camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız' derse ne olacak?"

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NE DEMİŞTİ?

Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirilmişti.

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" ifadelerini kullanarak "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını verdi.

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