İstanbul haberleri: Beyoğlu'nda taksiciyi gasp etmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Taksiciye dehşeti yaşayan silahlı gaspçılar suçüstü yakalandı Beyoğlu'nda silah zoruyla bindiği taksiyi önce Esenler'e götüren şüpheli taksinin anahtarını alarak şoförü bekletti. Bu sırada taksi şoförü durumu arkadaşına ileterek yardım istedi. Ardından bir arkadaşını yanına alarak Taksim'e doğru taksiyi götüren şüphelilerin bulunduğu taksi Unkapanı köprüsünden geçerken bölgede bekleyen polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi. Polisin müdahalesinin ardından şüpheliler suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 10:45 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 10:54 DHA