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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Esenler'de sahte dolarla vatandaşları dolandırırken yakalandı

Sahte dolarları satarken polis bastı: Dolarları saçarak kaçmaya çalıştı

Esenler'de Suriye uyruklu Muhammed A. isimli dolandırıcı irtibata geçtikleri kişilere, 'düşük kurdan dolar satıyorum' diyerek buluştuktan sonra sahte dolarları sattı. Dolarların sahte olduğunu anlayan kişiler polise haber verdi. Yapılan inceleme sonucu başka bir kişi ile buluşacağı anlaşılan dolandırıcının yeri tespit edildi. Olay yerine gelen polisleri gören dolandırıcı sahte dolarları etrafa saçarak kaçmaya çalıştı. Polisler kovalamaca sonucu dolandırıcıyı yakaladı.

Haber Merkezi DHA
Esenler'de sahte dolarla vatandaşları dolandırırken yakalandı.
Esenler'de sahte dolarla vatandaşları dolandırırken yakalandı.

İstanbul Esenler'de irtibata geçtiği kişilere elindeki sahte dolarları, "düşük kurdan, ucuza satıyorum" diyerek sattığı belirlenen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

DHA
Esenler'de sahte dolarla vatandaşları dolandıran Muhammed A. kaçmaya çalışırken yakalandı.

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SAHTE DOLARLARI UCUZ KURDAN SATTI

Olay, 30 Ağustos Pazar günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed A., anlaşıp buluştuğu kişiye Türk parası karşılğı, elindeki sahte 5 bin doları, ucuza daha düşük kurdan verdi. Daha sonra elindeki dolarların sahte olduğunu anlayan kişi, hemen polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, eşkal ve kimliğini belirlediği şüphelinin başka bir kişiyi daha aynı yöntemle dolandıracağının bilgisi üzerine harekete geçti.

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DOLARLARI SAÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

  • Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, yine bir kişiye sahte dolarları düşük kurdan, ucuza satmaya hazırlanan Suriye uyruklu Muhammed A. polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı sırada, koşarken poşet içerisinde bulunan sahte dolarları yerlere saçtığı belirtildi. Şüpheli Muhammed A. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

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