Gündem Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TLyi çalıp kaçtı 3 gün oruç tutacağım
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TL’yi çalıp kaçtı!

Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TL’yi çalıp kaçtı: 3 gün oruç tutacağım

Avcılar’da 85 yaşındaki Mediha Eğilmez paraları, eve yoğurt satmaya gelen kişi tarafından çalındı. Eğilmez'in 5 bin 920 TL’sini göz açıp kapayana kadar çalan şüphelinin izini polis takip ediyor. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu, insanlara güveninin sarsıldığını belirten Eğilmez, “Benim ve kızımın sigorta parası gitti. Ben şimdi 5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım. 3 gün oruç tutacağım. Ben hırsızın en kısa sürede bulunacağına inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Mediha Eğilmez
Mediha Eğilmez

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi Fırın Sokak’taki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mediha Eğilmez, kapıyı çalan bir kişiye kapıyı açtı. Elinde yoğurt kapları, peynir ve tereyağı bulunan 40-45 yaşlarındaki bu kişi, Silivri’den organik ürünler getirdiğini söyledi.

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Yaşlı kadın fiyatları tek tek öğrendikten sonra çantasında aldığı yoğurt için ödemesi gereken 80 TL’nin çantasında olmadığını görünce yatak odasındaki dolapta kızı ve kendisine ait paraların bulunduğu desteyi aldı ve içinden 100'TL'yi çekerek, kendisiyle birlikte odaya giren satıcıya verdi.

Kadının 5 bin 920 TL’sini göz açıp kapayana kadar çalan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eve giren yoğurtçu 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı

Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti. Boşalttıktan sonra da kadının yatağı üzerindeki 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Verdiği 100 TL’nin üzeri olan 20 TL’yi alan kadın, odaya girdiğinde yatak üzerinde bıraktığı paraların yerinde olmadığını görünce komşularına ve polise haber verdi.

Güzellik uğruna hayatı karardı: Dudağını kaybetti, ağız içi dokuları çürüdü
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Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve Mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.
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Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, Nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu oldu. Kadının yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorları, Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür diye telkinde bulundu.
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Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na Nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen Mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
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Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan uygulama kısa süre sonra eridi. Estetik merkezine giden Songül Uzunoğlu, 3 ayda 3 operasyon olduğunu, 2 yıl garanti verilmesine rağmen dolguların tutmadığını söyledi. Yapılan işlemlerle ilgili rapor, yaptığı ödemeler için de fatura ya da fiş verilmediğini hatırlatan Uzunoğlu, Size ödediğim parayı kolay kazanmıyorum. İşlem yaptınız, 2 yıl garanti verdiniz, hala bir sonuç alamadım diyerek tepki gösterdi.
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Bunun üzerine doktorları, 'Tekrar planlayalım, 18 Kasım'da telafi edelim, bunun için de 750 lira ödeyeceksiniz' dedi. 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yüzüne 4'üncü kez, alt dudağına 2'nci kez uygulandı. Son operasyondan sonra uyandığında çene altında morluklar olduğunu gören Uzunoğlu, nedenini sorduğunda, anestezinin etkisinden kaynaklandığı ve geçeceği söylendi. Songül Uzunoğlu, operasyonu yapan Dr. E.D.'nin kendisine, Yaşadığın ağrılar normal. Başın da anesteziden ağırıyor, çorba iç geçer dediğini de öne sürdü.
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Taburcu edildikten 3 gün sonra yanağındaki dolgular yok olan Uzunoğlu, alt dudağındaki yoğun ağrı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan muayenede, kadının alt dudağında siyahlaşma ve çürüme tespit edildi. Tedavisi yapılan Uzunoğlu, doktoru E.D. ile görüşmek için estetik merkezine gitti.
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E.D.'nin yurt dışında olduğunu öğrenen Songül Uzunoğlu'nu, merkez yetkilileri, başka bir tıp merkezine yönlendirdi. Durumu her geçen gün kötüye giden, ağzından kötü koku gelen, alt dudağı tamamen çürüyen Songül Uzunoğlu, 26 Kasım'da operasyonu yapan Dr. E.D. ve estetik merkezi yetkilileri hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Alt dudağındaki çürümenin devam ettiğini, ağız içi dokularının da zarar gördüğünü belirten Songül Uzunoğlu, Estetik merkezinden beni özel bir tıp merkezine yönlendirdiler. Gittiğim yerde beni acil müdahale odasına aldılar. Ne olduğunu sorduğumda, doktorun anlattıkları beni şoke etti dedi. Tıp merkezindeki doktordan, alt dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında tıkandığını öğrendiğini anlatan Uzunoğlu, Bu bölgeye kan gitmediği için doku ölümü başlamış. Beni bunca zamandır 'normal' deyip eve göndermişler. Doktor damarları açmak için operasyon yapacağını söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim. 2 gün boyunca sabah ve akşam ozon tedavisi uygulandı. Alt dudağım taş gibiydi, hiç kımıldamıyordu, uyuşuktu. Bu işlem de belgelendirilmedi diye konuştu.
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Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini kaydeden Uzunoğlu, Görüşmeye gittiğim E.D'ye, 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da, 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi. Bu arada alt dudağım çürüdü, düştü, ölü dudak temizlendi. Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış, diş etlerime kadar ilerlemiş. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum. Neticede dudağım gitti dedi.
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Kendisine müdahale eden hekimlerin plastik cerrah olmadığını sonradan öğrendiğini ve şoke olduğunu belirten Songül Uzunoğlu, şöyle dedi:
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Bugüne kadar bana hep kulak-burun- boğaz (KBB) doktorları müdahale etmiş. Bana reçete yazdılar. İlaçları almaya gittiğimde eczanede, 'Bu ilaçları KBB doktorları yazamaz, yetkileri yok' dedi. E.D.'nin plastik cerrahi uzmanı olmadığını o zaman öğrendim. Daha önceki operasyonlarda bana hiç reçete yazmadı. İlaca da gerek olmuyordu, çünkü dolgu kısa sürede eriyordu. Ancak telafi dolgusunda ilaç reçete ettiler. Adli Tıp'tan rapor almak istedim, orada E.D.'nin KBB uzmanı olduğu netleşti. Konuyla ilgili adli sürecin de başladığını kaydeden Songül Uzunoğlu, Estetik merkezi yetkilileri ve operasyonu yapan ekip hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Şikayetçiyim, dudağımı kaybettim. Amacım sadece göz altlarıma müdahale edilmesiydi. Bu serüven dudağıma kadar geldi. Operasyonlar 4 kez tekrarlandı. 2 yıl garanti vermişlerdi. Sonuçta sağlığımdan oldum dedi.
Güzellik uğruna hayatı karardı: Dudağını kaybetti, ağız içi dokuları çürüdü
Antalya'da, daha güzel görünmek için yüzüne estetik yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Uzunoğlu, doktorlarının hatalı uygulama yaptığını öne sürerek Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu.


Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti.

Polis hırsızı yakalamak için arama başlattı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerarından şüphelinin görüntülerine ulaştı.

40 yaşlarında esmer, seyrek saçlı, üzerinde koyu renkli mont ve yeşil kazak bulunan, elinde beyaz renkli bez çanta ve ayağında taban rengi beyaz ayakkabı olan kişinin görüntüleri ekiplere ulaştırılırken görüldüğü yerde yakalanması istendi. Polis hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit ederek onu yakalamak için çalışma başlattı.

'5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım'

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu, insanlara güveninin sarsıldığını belirten Mediha Eğilmez, “Benim ve kızımın sigorta parası gitti. Ben şimdi 5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım. 3 gün oruç tutacağım. Ben hırsızın en kısa sürede bulunacağına inanıyorum” dedi.

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