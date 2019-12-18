Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TL’yi çalıp kaçtı: 3 gün oruç tutacağım

Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini kaydeden Uzunoğlu, Görüşmeye gittiğim E.D'ye, 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da, 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi. Bu arada alt dudağım çürüdü, düştü, ölü dudak temizlendi. Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış, diş etlerime kadar ilerlemiş. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum. Neticede dudağım gitti dedi.