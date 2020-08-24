Çakarlı maganda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Spor

Jimmy Durmaz'ın Süper Lig'den iki talibi var

Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz için Denizlispor'un teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun ayrıca eski takımı Gençlerbirliği ile de görüştüğü bildirildi.