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Gündem Çakarlı maganda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Hadımköy'de ​trafikte dehşeti yaşatan zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Çakarlı maganda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Enes U. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Muhammed Enes U. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı. Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Muhammed Enes U. (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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