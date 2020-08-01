Kayaşehir'den sonra İBB’nin Alibeyköy’deki kurban kesim merkezinde de kasap olmayınca vatandaşlar ortada kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde hayvanlarının kesilmesini bekleyen vatandaş, kasap bulamayınca isyan etti.

Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar geceyi kurban kesim alanında geçirdi. Fakat kurbanlarının kesimini gerçekleştiremedi.

Vatandaş saatlerce bekledi

Alanda bulunan kasaplar kaçınca vatandaşlar ve kurban satışı yapanlar mağdur oldu. Numaralandırılarak ayrılan kesim noktalarının bir kısmında kesim işlemi deva ederken, bazı noktalarda kasaplar olmadığı için vatandaşların saatlerce beklediği görüldü.

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Böyle organizasyon olmaz ki

Sabah erken saatlerde geldiğini ifade eden Durdu Çevik, “Bize sabah 11.00 gibi dediler. Saat kaç oldu halen bekliyoruz. Daha bir sürü numara var. Belediye görevlileri bize 10.00-11.00 gibi gelin dediler. Bizde geldik ama halen daha bir sürü kişi var. Böyle giderse biz 8’de eve gidemeyiz. Bu ne rezillik. Böyle organizasyon olmaz ki. Biz geçen yıl da burada kestik ama böyle değildi. Gayet iyiydi. Büyük sıkıntı var” dedi.

OYNAT 00:35 İBB'den kurban kesim rezaleti: Hayvanlar askıda kaldı, kasaplar kaçtı Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı. BiP'te paylaş

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Verilen saatlere uyulmuyor

Erol Akkan adlı vatandaş ise, “Buraya gelen çiftçiye belediye tarafından saat vermişler. O saate de uyulmamış. Bir önceki ekip kesmiyormuş. Onlar da bırakıp kaçmışlar. Etleri bozulanlar oldu. Hayvanın başını kesiyorlar, parçalama yapmıyorlar. Bir tane hasta hayvan kesmişler. Etleri ortalara atmışlar. Etler yerlerde. Bende kurban kesmeye geldim. Bana saat 11.00’de söylediler. Şu anda bizim hangi saatte keseceğimiz belli değil. Hatta keseceğimiz de belli değil. Hisseye girmiştim. Eğer kesemezlerse mecburen paramı alıp gideceğim” şeklinde konuştu.

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Hem pazar esnafı hem de vatandaş saatlerdir kurban kesim alanında bekleyişini sürdürüyor.

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Pazar esnafı olarak burada mağduruz

10 yıldır alanda kurbanlık hayvan sattığını kaydeden Fatih Nogaylaroğlu, “Alibeyköy kurban pazarındayız. Bu sene yıllardır yaşamadığımız bir sorun ile karşılaştık. Kurban kesim alanı olarak bilinen bu yerde kurban kesim bölümü dün pek verimli çalışmadı. Bugün de sorunlar dünden gelenlerle birlikte devam edince kesimde büyük aksamalara sebep oldu. Vatandaşlar mağdur oldu. Bizde esnaf olarak sattığımız hayvanları teslim edemediğimiz için bazı insanlar aldıkları kurbanlıklardan vazgeçti. Bazıları artık gelmeyeceğini söyledi. Pazar esnafı olarak burada mağduruz. Satılan kurbanlıklar kesimi bekliyor. Ben içeriye sırası gelse bile hayvan sokmak istemedim. Çünkü bu yıl içeride bir karışıklık var. Benden kurban hissesi alan ve normal kurban alan insanların zayi olmaması için burada direniyorum. Herkesin ibadetini doğru, düzgün ve helal bir şekilde gerçekleştirmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz” açıklamasında bulundu.