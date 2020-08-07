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İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşma riskini en aza indirgemek adına asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

Yerlikaya'nın sözlerinden satır başları:

Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.

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