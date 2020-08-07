İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Asker uğurlamaları yasaklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/AliYerlika... 7, 2020
evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve
arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler#Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.
Lütfen kurallara uyalım.
Herşey vatan için.🇹🇷
😷 ⬅️➡️🧴🧼 pic.twitter.com/kwu0FV3lXH
Yerlikaya'nın sözlerinden satır başları:
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.