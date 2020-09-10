İstanbul haberleri: İstanbul'da polis yine yakaladı: Okey oynayan 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi İstanbul'da polis yine yakaladı: Okey oynayan 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olay şok etkisi gösterdi. İhbar alan polis ekipleri koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu kahvehaneye baskında bulundu. Kahvehane sahibinin de içinde bulunduğu 25 kişiye 78 bin 750 lira para cezası yazıldı.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 10:34 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 10:49 DHA