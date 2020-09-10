Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda polis yine yakaladı Okey oynayan 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul'da polis yine yakaladı: Okey oynayan 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da polis yine yakaladı: Okey oynayan 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi

İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olay şok etkisi gösterdi. İhbar alan polis ekipleri koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu kahvehaneye baskında bulundu. Kahvehane sahibinin de içinde bulunduğu 25 kişiye 78 bin 750 lira para cezası yazıldı.

Haber Merkezi DHA
Oyun oynayan vatandaşlara polis ceza kesti.
Oyun oynayan vatandaşlara polis ceza kesti.

İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynandığı ihbarını alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar
GÜNDEM
Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar

Oyun oynayan vatandaşlara polis ceza kesti.

25 kişiye ceza kesildi

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere işlem yaptı. Oyun oynayan kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 25 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 78 bin 750 lira cezai işlem uyguladı.

Oyun oynayan vatandaşlara polis ceza kesti.

Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.