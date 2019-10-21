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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Kapalçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe!

Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe: Delikler ve kablolar kaldı

Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan, 19. yüzyıla ait kitabe matkapla delinerek, üzerine güvenlik kamerası monte edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan kamera apar topar söküldü. Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Hattat Mehmed Özçay ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hüsn-i hat şaheserinin bir güvenlik kamerası uğruna yüreğinden hançerlenmesi gerçekten çok üzücüdür" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı.
Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1460 yılında inşasına başlanan, dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olma özelliğiyle günümüze kadar ulaşan Kapalıçarşı, özellikle kültür ve turizm alanında İstanbul'un simgeleri arasında yer alıyor.

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Mimarisiyle oldukça ilgi çeken Kapalıçarşı, her gün 250 bin ile 400 bin kişiyi misafir ediyor. Beyazıt, Mercan ve Nuruosmaniye semtlerinin ortasında yer alan Kapalıçarşı'nın bu semtlerin farklı noktalarına çıkan birçok kapısı mevcut.

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Bu kapılardan biri olan, Beyazıt'taki Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan ve 19. yüzyılda Hattat Sami Efendi tarafından 'Celi Talik', yani normal görüş mesafesinden daha uzaktan da okunabilen kitabe türü olarak yazılan tarihi kitabenin üstüne geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası yerleştirildi.

Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak kamera yerleştirildi.

Güvenlik kamerası söküldü, tahribatın izi kaldı

Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bugün o güvenlik kamerasının yerinde olmadığı görülürken, kameranın tepkiler üzerine söküldüğü öğrenildi. Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı.

Açılan deliklerin izi kaldı.

Kapalıçarşı'nın duvarları klima ve güvenlik kamerasıyla dolu

Kapalıçarşı'nın bir diğer kapısı olan Beyazıt Kapısı'nın bir köşesinde de duvara monte edilmiş güvenlik kamerası olduğu görülürken, tarihi çarşının duvarlarındaki çok sayıda klima da görüntülere yansıdı.

Kapalıçarşı'da meyve ve sebze satan Sedat Demiray isimli esnaf, tepkilere yol açan güvenlik kamerasının dün akşam sökülmüş olabileceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Duvarlara her şey takıyorlar. Delik açıyorlar, kablo döşüyorlar. Benim bildiğim güvenlik kamerası bir şeyi korumak içindir, ama bunların neyi nasıl koruduğunu ben anlamadım."

"Bir güvenlik kamerası uğruna şaheseri yüreğinden hançerlediler"

Hattat Mehmed Özçay

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Hattat Mehmed Özçay konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Kapalıçarşı Fesçiler Kapısı üstünde yeralan hüsn-i hat şaheserinin bir güvenlik kamerası uğruna yüreğinden hançerlenmesi gerçekten çok üzücüdür. Sami Efendi tarafından hicri 1314 (m 1896) tarihinde yazılan bu kitabe celî ta’lîk hattının şaheserlerinden sayılır. Öyle ki vaktiyle İran’dan gelen ve bu kitabeyi gören bir ta’lik hattatı Sami Efendi’ye giderek hayranlık ve takdirlerini ifade etmiştir. Bu şaheserleri üreten ecdadın neslinin böyle bir saygısızlığa cür’et edebilmesi ayrıca düşündürücüdür. Ama tarihi eserlerimize saygısızlık toplumumuzun umumi problemi maalesef. Aslında bu kitabenin etrafına latin harfleriyle iliştirilen diğer yazılar kamera uğruna yapılan saygısızlıktan daha hafif değildir. Tarihi binaların tanıtıcı levhalarının tasarımı usullerinin tarihi binaların kimliklerine zarar vermeyecek şekilde yeniden belirlenmesi ve uygulamasının takib edilmesi gerekmektedir.
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