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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Milyonluk arsayı sahte belgelerle satarken yakalandı

Milyonluk arsayı sahte belgelerle satarken yakalandı

Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekâlet ve kimlikle 3,9 Milyon TL'lik arsa satış işlemi görevlilerin dikkati sayesinde son anda önlendi. Paranın büyük bir kısmını kurtaran mağdurlar, dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıcının sahte imzası son anda fark edildi.
Dolandırıcının sahte imzası son anda fark edildi.

İstanbul'da Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen olay son anda engellendi. Tayakadın'da bulunan bir araziyi satın almak isteyen Arnavutköylü esnaflar, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi.

Son anda fark edildi

Satın alınmak istenen arsanın sahibi olduğunu söyleyen kişi ile 3,9 Milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri için Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'ne giden alıcı esnaflar, arsanın bedeli olan 3,9 Milyon TL'yi karşı tarafın hesabına yatırdı. İşlemler sırasında satıcı kişinin imzasının, arsanın gerçek sahibinin imzası ile aynı olmadığını fark eden görevli memur durumu polise bildirdi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen polisler 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Paranın büyük kısmını kurtardılar


Dolandırıldıklarını fark eden esnaflar, bankaya giderek yatırdıkları paraya bloke koydurdu. Paranın büyük bir kısmını kurtaran mağdurlar, dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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