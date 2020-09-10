Milyonluk arsayı sahte belgelerle satarken yakalandı

İstanbul'da Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen olay son anda engellendi. Tayakadın'da bulunan bir araziyi satın almak isteyen Arnavutköylü esnaflar, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi.

Son anda fark edildi

Satın alınmak istenen arsanın sahibi olduğunu söyleyen kişi ile 3,9 Milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri için Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'ne giden alıcı esnaflar, arsanın bedeli olan 3,9 Milyon TL'yi karşı tarafın hesabına yatırdı. İşlemler sırasında satıcı kişinin imzasının, arsanın gerçek sahibinin imzası ile aynı olmadığını fark eden görevli memur durumu polise bildirdi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen polisler 1 kişiyi gözaltına aldı.

OYNAT 01:00 Polisten film gibi operasyon: Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırdılar Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli dolandırıcılık çetesini çökertti. Gerçekleştirilen operasyonda, seslerini kadın sesine benzeterek taciz suçlamasıyla vatandaşları dolandıran ve sözde avukat aracılığıyla paralarını alan 5 şüpheli 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yakalandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Paranın büyük kısmını kurtardılar



Dolandırıldıklarını fark eden esnaflar, bankaya giderek yatırdıkları paraya bloke koydurdu. Paranın büyük bir kısmını kurtaran mağdurlar, dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

