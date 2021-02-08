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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı

Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Pendik'te bir adrese kavga ihbarı üzerine giden polis ekiplerine camdan halı ve ayakkabı fırlatıldı. Şüphelilerin attığı halının içinde poşete sarılı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Pencereden polislere fırlatılan halının içerisinden uyuşturucu çıktı.
Pencereden polislere fırlatılan halının içerisinden uyuşturucu çıktı.

Olay 02:00 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Aynalı Çeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre şüpheli şahıslar polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonrası şahıslardan biri Aynalı Çeşme Sokağı’nda yakalanırken diğeri aynı sokakta bulunan evine kaçtı. Evine kaçan şahıs polis ekiplerinin üzerine pencereden halı attı.

Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

Halının içinde poşete sarılı bir miktar uyuşturucu madde polis ekiplerinin gözünden kaçmadı.

Evin arka penceresinden atlayarak kaçan şahsı çevredekiler görerek polise haber verdi. Sokakta yakalanan arkadaşının verdiği başka bir adreste yakalanan ve Polise halı içerisinde uyuşturucu madde atan kişi yakalanınca kelepçe takılmak istenirken polise direndi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı.

Polis ekiplerinin evde arama başlatması üzerine evin içerisinde biri pitbull cinsi köpek olmak üzere 2 köpek çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı.

  • Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı: Polis yolcuları indirip arama yaptı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Ahmet H. (48) idaresindeki 34 UG 4244 plakalı Mercedes-Benz marka yolcu otobüsü Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)’den kısa süreli durarak Diyarbakır’a gidecek yolcuları ve emanet kısmındaki valiz ve kolileri alarak yola çıktı.
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Yolcu otobüsüne yerleştirilen valiz ve kolilerden şüphelenen yolcular 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak otobüsün bagaj kısmına yüklenen bazı paketlerin şüpheli olduğu ihbarında bulundu.
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İhbarcının otobüsün Ankara’dan Aksaray’a hareket ettiğini, Aksaray’dan da Diyarbakır’a gideceği bilgisini vermesi üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti.
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En ufak bir olumsuzluğu göz önünde bulundurarak geniş çaplı güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri otobüsü E-90 Karayolu Karasu Kavşağında durdurdu.
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Güvenlik önlemleri altında yolcular tek tek otobüsten indirildi. Bagajdaki valiz ve paketler polisin kontrolünde sahipleri tarafından çıkartıldı.
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Valizler ve yolcular bir bir arandı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken herkes rahat bir nefes aldı. Otobüs yolcuları ile birlikte Diyarbakır’a gitmek üzere yeniden yola çıktı.
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Yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı: Polis yolcuları indirip arama yaptı
Aksaray'da yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı emniyeti alarma geçirdi. Bahse konu otobüs durduruldu, tüm valizler çıkarıldı, yolcular tek tek indirilerek valizler bir bir arandı.

Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu. Hal ve hareketlerinde şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y(28) ., Eren Başer Ç(25) ., ve Elif A., (24) araçtan indirdi.
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Araçtan inen Muhammet Y’ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi. Bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Muhammet Y’nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı.
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Basın mensuplarına saldırdı, ardından pişkin hareketler yaptı
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Eren Başer Ç ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Ardından da pişkin harekeleri pes dedirtti.
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Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise tepkileri ve gazetecilere olan tavrı dikkatlerden kaçmadı.
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Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.
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Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.
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Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar
Bursa'da polis ekiplerine yakalanan alkollü araç sürücüsü uzun süre polise direnirken, arkadaşı ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Olay sonrası Muhammet Y'nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.

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