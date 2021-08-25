Polisi kandıramayınca annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi.

Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi.

Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

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Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

FOTOĞRAF 12 Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Asude Sokak'ta bulunan zeytinlik alanda Ferit Ertürk fenalaşarak yere düştü. Ertürk'ün yere düştüğünü gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti. Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ertürk'ün cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerinde bulunan çakmak gazı tüplerini incelemeye alan polis, olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti Bursa'da feci olay: Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti Bursa'da arkadaşı A.T. ile zeytinlik alana giden Ferit Ertürk (15) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünü incelemeye alan polis, kaçtığı belirtilen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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