Gündem Polisi kandıramayınca annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
İSTANBUL

Polisi kandıramayınca annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul’un Kartal ilçesinde kötü kokuların geldiği daireye giren polis ekipleri anne ile kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haberleri: Polisi kandıramayınca anne ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi.

Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi.

Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

Bursa'da feci olay: Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
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Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Title
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Title
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Title
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Title
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
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Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Bursa'da feci olay: Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti
Bursa'da arkadaşı A.T. ile zeytinlik alana giden Ferit Ertürk (15) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünü incelemeye alan polis, kaçtığı belirtilen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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